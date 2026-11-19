BIELLA – Venerdì 20 novembre sarà una giornata di bel tempo a Biella, con sole protagonista per l’intero arco della giornata e condizioni atmosferiche stabili. Dopo la fase più nuvolosa e piovosa dei giorni precedenti, l’alta pressione garantirà cieli sereni e assenza di precipitazioni sul Biellese. Le temperature saranno comprese tra una minima di 8°C e una massima di 16°C, con valori relativamente miti nelle ore centrali. I venti soffieranno moderati da Sud al mattino, per poi rinforzare fino a tesi da Ovest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo. Il tempo sul Biellese sarà influenzato da un campo di alta pressione che si estenderà sul Nord Ovest, favorendo una giornata stabile e soleggiata. Il miglioramento sarà evidente rispetto alle condizioni più instabili dei giorni precedenti: a Biella non sono previste precipitazioni e il cielo resterà sereno per tutta la giornata.

Mattino: sole e temperature minime di 8°C

La giornata inizierà con cielo sereno e condizioni atmosferiche stabili. Il sole sarà presente fin dalle prime ore, senza nuvole significative e senza possibilità di pioggia secondo le previsioni. La temperatura minima si attesterà intorno agli 8°C, con un clima fresco nelle prime ore della mattinata. I venti soffieranno moderati da Sud, accompagnando una fase meteorologica nel complesso tranquilla. Sarà una mattinata favorevole per le attività all’aperto, con condizioni decisamente migliori rispetto ai giorni precedenti.

Pomeriggio: sole splendente e massima di 16°C

Il pomeriggio sarà la fase più mite della giornata. Il cielo continuerà a mantenersi sereno e la temperatura massima potrà raggiungere i 16°C, regalando un clima gradevole nelle ore centrali. L’alta pressione garantirà stabilità e non sono previste precipitazioni. L’elemento da segnalare sarà il vento: dopo i moderati flussi meridionali del mattino, nel pomeriggio sono attese correnti tese da Ovest. Il sole resterà comunque protagonista e non sono indicati fenomeni di instabilità.

Sera: prosegue il tempo stabile

Anche in serata il quadro meteorologico resterà favorevole, senza indicazioni di precipitazioni. Dopo una giornata completamente soleggiata, il cielo dovrebbe mantenersi sereno, mentre le temperature tenderanno a diminuire rispetto ai valori massimi raggiunti nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo per il territorio biellese. Venerdì si conferma quindi una giornata di bel tempo, con sole dall’inizio alla fine e temperature massime fino a 16°C.

Tendenza meteo Biella

Sabato 21 novembre: giornata soleggiata, con condizioni stabili;

giornata soleggiata, con condizioni stabili; Domenica 22 novembre: possibile ritorno di deboli piogge;

possibile ritorno di deboli piogge; Lunedì 23 novembre: atteso un miglioramento, con cielo poco nuvoloso.

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