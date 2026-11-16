BIELLA – A Biella martedì 17 novembre sarà una giornata caratterizzata da un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il mattino si aprirà con nubi sparse alternate a schiarite, ma nel corso delle ore la copertura nuvolosa tenderà progressivamente ad attenuarsi, fino a lasciare spazio a cieli sereni in serata. Non sono previste precipitazioni sul territorio biellese. Le temperature oscilleranno tra una minima di 6°C e una massima di 10°C. I venti saranno deboli da Nord al mattino, con provenienza da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.971 metri. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Mattino: nubi sparse alternate a schiarite

Le prime ore di martedì saranno caratterizzate da nuvolosità variabile, con nubi sparse alternate a momenti più luminosi. Non si tratterà di una mattinata completamente grigia: le schiarite saranno presenti, anche se il cielo resterà a tratti nuvoloso. La temperatura minima scenderà fino a 6°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord. Non sono previste piogge, nonostante il contesto atmosferico più instabile che interesserà altre zone del Piemonte.

Pomeriggio: nuvolosità in attenuazione e vento da Ovest-Sudovest

Nel corso del pomeriggio la copertura nuvolosa inizierà a diminuire progressivamente. Le aperture diventeranno più ampie e il tempo assumerà caratteristiche via via più stabili. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, mentre i venti resteranno deboli, ruotando dai quadranti settentrionali a Ovest-Sudovest. Sarà una fase di graduale miglioramento, senza precipitazioni previste. Il cielo potrà quindi presentarsi progressivamente più aperto rispetto alle ore mattutine.

Sera: cieli sereni e tempo stabile

Il miglioramento proseguirà anche in serata, quando sono previsti cieli sereni. Dopo una giornata iniziata con nuvolosità irregolare, Biella potrà dunque ritrovare condizioni pienamente stabili, senza pioggia e senza particolari criticità. Le temperature diminuiranno gradualmente dopo il tramonto, mentre non sono segnalate allerte meteo.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 18 novembre: sono attese nubi sparse, con possibili aperture;

sono attese nubi sparse, con possibili aperture; Giovedì 19 novembre: il tempo si manterrà variabile, con alternanza tra nuvolosità e schiarite;

il tempo si manterrà variabile, con alternanza tra nuvolosità e schiarite; Venerdì 20 novembre: è previsto un miglioramento, con cielo poco nuvoloso.

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