BIELLA – A Biella il sabato 14 novembre inizierà con cieli molto nuvolosi e la possibilità di deboli piogge nelle prime ore della giornata. La tendenza sarà però verso un graduale miglioramento: nel corso delle ore la nuvolosità tenderà ad attenuarsi e i fenomeni dovrebbero esaurirsi progressivamente, con un pomeriggio più asciutto. La quantità di precipitazioni prevista è contenuta, intorno a 1 millimetro. Le temperature oscilleranno tra una minima di 9°C e una massima di 11°C. I venti saranno deboli da Nord-Nordest al mattino e moderati dalla stessa direzione nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Mattino: cielo coperto e deboli piogge

La giornata si aprirà con cieli molto nuvolosi e la possibilità di deboli piogge sul territorio biellese. Le precipitazioni saranno di modesta entità, con un accumulo complessivo stimato intorno a 1 mm. Le temperature minime si attesteranno sui 9°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord-Nordest. Il contesto sarà quindi grigio e umido, soprattutto nelle prime ore.

Pomeriggio: nuvolosità in attenuazione e fenomeni in esaurimento

A partire dal pomeriggio è previsto un graduale miglioramento. La copertura nuvolosa tenderà progressivamente a diminuire e anche le deboli precipitazioni mattutine dovrebbero lasciare spazio a condizioni più asciutte. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C. I venti ruoteranno poco rispetto alla mattinata, mantenendosi da Nord-Nordest, ma con intensità moderata. Sarà dunque una seconda parte della giornata potenzialmente più favorevole rispetto alle ore iniziali, pur in un contesto ancora fresco.

Sera: tempo più asciutto e temperature in diminuzione

In serata, dopo l’attenuazione della nuvolosità e l’esaurimento dei fenomeni, il tempo dovrebbe mantenersi più stabile e asciutto. Le temperature tenderanno a scendere rispetto ai valori massimi pomeridiani, avvicinandosi gradualmente alla minima prevista di 9°C. Non sono segnalate allerte meteo per la giornata.

Tendenza meteo Biella

Domenica 15 novembre: tempo variabile, con alternanza di nuvole e schiarite;

tempo variabile, con alternanza di nuvole e schiarite; Lunedì 16 novembre: condizioni ancora variabili;

condizioni ancora variabili; Martedì 17 novembre: attese piogge leggere.

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