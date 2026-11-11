BIELLA – Le previsioni meteo a Biella per giovedì 12 novembre indicano una giornata perturbata, con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge previste per l’intero arco della giornata. Gli accumuli complessivi attesi sono di circa 16 millimetri. Le temperature saranno comprese tra una minima di 9°C e una massima di 11°C. I venti saranno assenti al mattino e deboli da Nordovest nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo per il territorio biellese. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi in serata.

Mattino: cielo coperto e assenza di vento

Le prime ore di giovedì saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa estesa. Su Biella il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con condizioni grigie e precipitazioni deboli previste anche durante la mattinata. La temperatura minima si attesterà intorno ai 9°C. Per quanto riguarda la ventilazione, al mattino è prevista assenza di vento significativo, una condizione che contribuirà a mantenere un’atmosfera umida e poco dinamica. Non sono attese schiarite rilevanti, con il quadro meteorologico che resterà perturbato.

Pomeriggio: piogge deboli e massima di 11 gradi

Nel corso del pomeriggio proseguirà la fase instabile. Le previsioni indicano ancora cieli molto nuvolosi o coperti e deboli precipitazioni, con accumuli complessivi stimati in circa 16 millimetri nell’arco della giornata. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, mentre i venti si disporranno dai quadranti nord-occidentali, con intensità debole e provenienza da Nordovest. Il tempo resterà quindi grigio e piovoso, senza un miglioramento significativo durante le ore centrali.

Sera: piogge in attenuazione, ma il cielo resta nuvoloso

In serata la perturbazione tenderà gradualmente a perdere intensità, con una progressiva attenuazione delle precipitazioni. Non si tratterà necessariamente di un miglioramento deciso: la nuvolosità potrà infatti rimanere compatta anche dopo la diminuzione dei fenomeni. La giornata si concluderà quindi con condizioni ancora prevalentemente grigie, ma con piogge in graduale esaurimento. Per Biella non risultano allerte meteo attive, pur in presenza di una giornata caratterizzata da precipitazioni diffuse.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 13 novembre: tempo variabile, con possibilità di pioggia leggera;

tempo variabile, con possibilità di pioggia leggera; Sabato 14 novembre: ancora possibili deboli precipitazioni;

ancora possibili deboli precipitazioni; Domenica 15 novembre: previste condizioni variabili, con pioggia leggera.

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