BIELLA – Il meteo a Biella per domani, venerdì 6 novembre, sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente nuvolosa, con deboli piogge al mattino, una temporanea attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio e nuove precipitazioni attese in serata. Gli accumuli previsti si aggirano intorno ai 4 millimetri. Le temperature saranno leggermente più miti rispetto a Torino, con una massima di 12°C e una minima di 9°C. I venti soffieranno deboli da Sudovest al mattino, per poi ruotare da Est-Nordest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cieli molto nuvolosi e prime piogge

Le prime ore di venerdì saranno caratterizzate da una diffusa copertura nuvolosa. Su Biella sono attese deboli precipitazioni, in un contesto meteorologico ancora influenzato dalla circolazione depressionaria presente sul Nordovest. La temperatura minima si attesterà intorno ai 9°C, mentre i venti soffieranno deboli da Sudovest. Il tempo si presenterà quindi grigio e umido, con piogge generalmente di debole intensità.

Pomeriggio: temporanea pausa delle precipitazioni

Nel corso del pomeriggio è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni. Le piogge tenderanno a interrompersi temporaneamente, lasciando spazio a una fase più asciutta. Il cielo, tuttavia, resterà molto nuvoloso o coperto: non si profila quindi un vero ritorno del sole, ma soltanto una pausa all’interno di una giornata ancora instabile. Le temperature saliranno fino a una massima di 12°C. I venti saranno deboli e ruoteranno progressivamente da Sudovest a Est-Nordest.

Sera: nuove deboli piogge sul Biellese

Con l’arrivo della sera l’instabilità potrebbe tornare a farsi sentire. Dopo la temporanea pausa pomeridiana, sono infatti previste nuove deboli precipitazioni, che contribuiranno a portare gli accumuli giornalieri intorno ai 4 millimetri. Il cielo resterà prevalentemente nuvoloso e la giornata si concluderà quindi con condizioni ancora incerte. Non sono comunque segnalate allerte meteo per il territorio biellese.

Tendenza meteo Biella

Sabato 7 novembre: giornata variabile, con possibilità di piogge leggere;

giornata variabile, con possibilità di piogge leggere; Domenica 8 novembre: ancora condizioni variabili, con alternanza tra nuvole e schiarite;

ancora condizioni variabili, con alternanza tra nuvole e schiarite; Lunedì 9 novembre: cielo variabile, senza indicazioni di fenomeni particolarmente significativi.

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