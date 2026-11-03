BIELLA – Il meteo a Biella per domani, mercoledì 4 novembre, sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o coperti e dalla possibilità di deboli piogge, soprattutto nelle prime ore della giornata. Le precipitazioni attese saranno comunque contenute, con un accumulo previsto di circa 0,8 millimetri. Le temperature oscilleranno tra una minima di 9°C e una massima di 12°C. I venti saranno deboli, da Nord-Nordest al mattino e in rotazione da Ovest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo coperto e possibili deboli piogge

La mattinata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti. Le condizioni atmosferiche favoriranno il passaggio di deboli piogge, senza tuttavia indicazioni di fenomeni particolarmente intensi. La temperatura minima sarà di 9°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord-Nordest. Il contesto resterà quindi prevalentemente grigio, con precipitazioni di modesta entità e un’atmosfera umida.

Pomeriggio: nuvole persistenti e venti in rotazione da Ovest

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità continuerà a interessare il Biellese, con cieli ancora molto nuvolosi o coperti. Le precipitazioni potranno progressivamente attenuarsi, anche se il quadro resterà variabile. La temperatura massima raggiungerà i 12°C. I venti, inizialmente dai quadranti settentrionali, ruoteranno da Ovest, mantenendosi deboli. La giornata proseguirà quindi senza particolari variazioni termiche, con temperature contenute e cielo prevalentemente grigio.

Sera: piogge in attenuazione e possibili schiarite

La tendenza per le ore serali indica un progressivo esaurimento delle deboli precipitazioni, con la possibilità di qualche schiarita. Dopo una giornata caratterizzata da una copertura nuvolosa piuttosto compatta, il tempo potrebbe quindi mostrare segnali di miglioramento. L’accumulo complessivo previsto resterà limitato, intorno a 0,8 millimetri. Non sono segnalate allerte meteo per la giornata di mercoledì.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 5 novembre: condizioni variabili, con nuvole alternate a schiarite;

condizioni variabili, con nuvole alternate a schiarite; Venerdì 6 novembre: attese possibili piogge leggere;

attese possibili piogge leggere; Sabato 7 novembre: giornata variabile, con alternanza tra nuvolosità e aperture.

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