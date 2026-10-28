BIELLA – L’alta pressione continuerà a garantire condizioni meteorologiche stabili sul Biellese anche giovedì 29 ottobre. Le previsioni meteo per Biella indicano cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, senza precipitazioni attese. Le temperature saranno comprese tra una minima di 8°C e una massima di 18°C. I venti soffieranno deboli da Sudovest al mattino e moderati da Nordest nel pomeriggio. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.062 metri e non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: cielo poco nuvoloso e minima di 8°C

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche tranquille e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. La temperatura minima si attesterà intorno agli 8°C, rendendo le prime ore piuttosto fresche, soprattutto nelle zone meno esposte al sole. I venti soffieranno deboli da Sudovest. Non sono previste precipitazioni e il tempo resterà stabile sul capoluogo e nelle aree circostanti.

Pomeriggio: schiarite e temperature fino a 18°C

Nel corso del pomeriggio prevarranno le schiarite, con una nuvolosità generalmente limitata. La temperatura massima raggiungerà i 18°C, portando valori relativamente miti per la fine di ottobre. La ventilazione sarà più sostenuta rispetto al mattino: i venti passeranno a moderati da Nordest. Nonostante la variazione della direzione e dell’intensità del vento, non sono attese piogge e il quadro meteorologico resterà complessivamente stabile.

Sera: qualche nube in più, ma tempo asciutto

In serata il cielo potrebbe presentare qualche addensamento nuvoloso, in particolare rispetto alle ore centrali della giornata. Non sono tuttavia previste precipitazioni e le condizioni resteranno generalmente tranquille. Dopo il tramonto le temperature tenderanno a diminuire gradualmente. Per giovedì non risultano segnalate allerte meteo, mentre l’evoluzione della nuvolosità sarà da seguire soprattutto in vista dei giorni successivi.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 30 ottobre: nuvolosità variabile, con nubi più diffuse e possibili schiarite;

nuvolosità variabile, con nubi più diffuse e possibili schiarite; Sabato 31 ottobre: cielo in prevalenza poco nuvoloso, con condizioni più soleggiate;

cielo in prevalenza poco nuvoloso, con condizioni più soleggiate; Domenica 1° novembre: nuvolosità variabile, con alternanza di nubi e schiarite.

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