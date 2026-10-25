Da domani chiude al traffico la Candelo-Vigliano.

Da domani chiude al traffico la Candelo-Vigliano

Si prospettano nuovi giorni di pesanti disagi per coloro che percorrono quotidianamente il collegamento tra Candelo e Vigliano. E sono moltissimi. Da lunedì e fino a venerdì via del Cervo sarà chiusa al transito dalle 8.30 alle 17 per consentire il completamento dei lavori precedentemente realizzati.

Le limitazioni saranno ancora più restrittive nelle prime due giornate, quando verranno coinvolte anche piazza Castello e via Cerventi. L’intervento servirà a stendere il tappetino di asfalto definitivo, dopo gli interventi dello scorso anno e il necessario periodo di assestamento del terreno.

Il cantiere dovrebbe durare meno di una settimana, con conclusione prevista proprio venerdì, salvo imprevisti.

Lunedì e martedì le chiusure più pesanti

Nelle giornate del 26 e 27 ottobre sarà interdetta al traffico anche l’area dell’intersezione tra via Senatore Pozzo e via Cerventi. Questo comporterà l’impossibilità di passare da piazza Castello a via Cerventi oltre all’istituzione del divieto di transito – eccetto autorizzati – sulla stessa via Cerventi. Un doppio senso di circolazione consentirà i movimenti dei residenti, delle attività e dei pubblici servizi interessati, oltre che dei fruitori del posteggio polivalente, secondo le disposizioni previste.

Attenzione agli accessi alle proprietà

Da lunedì a venerdì, inoltre, durante l’orario indicato non sarà possibile entrare o uscire con i veicoli dalle proprietà i cui accessi si affacciano sul cantiere. Chi è direttamente coinvolto dovrà quindi organizzarsi in anticipo, tenendo conto delle restrizioni.

I lavori erano iniziati nel 2025

Gli interventi in programma per la prossima settimana arrivano dopo una precedente e profonda riqualificazione di via del Cervo realizzata tra giugno e agosto 2025.

In quel caso il cantiere aveva riguardato la rete fognaria, l’acquedotto e lo spostamento della linea elettrica.

La nuova fase è finalizzata, invece, al completamento della pavimentazione stradale, dopo il tempo necessario all’assestamento del terreno.

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