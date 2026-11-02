BIELLA – Il meteo a Biella per domani, martedì 3 novembre, sarà caratterizzato da condizioni stabili e cieli in prevalenza poco nuvolosi, con qualche addensamento in arrivo nelle ore serali. L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, favorendo una giornata in gran parte soleggiata prima di un graduale aumento della nuvolosità. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 8°C e una massima di 13°C. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest al mattino e da Sud-Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Mattino: cielo poco nuvoloso e venti deboli da Nord-Nordovest

Le prime ore di martedì saranno caratterizzate da condizioni generalmente soleggiate, con cieli poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. La temperatura minima prevista a Biella sarà di 8°C, con un clima fresco nelle prime ore della giornata. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi. Il quadro resterà stabile anche nelle zone pedemontane e nelle aree circostanti il capoluogo.

Pomeriggio: schiarite e temperature fino a 13°C

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a farsi spazio tra eventuali passaggi nuvolosi. Le condizioni resteranno asciutte e la temperatura massima raggiungerà i 13°C, mantenendosi su valori tipicamente autunnali. La ventilazione sarà debole e ruoterà dai quadranti meridionali, con provenienza da Sud-Sudest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.028 metri.

Sera: nuvolosità in aumento, ma senza precipitazioni

Con l’arrivo della sera è previsto un aumento della copertura nuvolosa, legato alle infiltrazioni umide che interesseranno la regione. Dopo una giornata in prevalenza soleggiata, potranno quindi comparire alcuni addensamenti nuvolosi sul territorio biellese. Nonostante l’aumento delle nubi, non sono previste piogge. La giornata si concluderà dunque con condizioni ancora asciutte e senza allerte meteo segnalate.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 4 novembre: giornata nuvolosa, con cieli più coperti rispetto a martedì;

giornata nuvolosa, con cieli più coperti rispetto a martedì; Giovedì 5 novembre: tempo variabile, con alternanza di nubi e possibili schiarite;

tempo variabile, con alternanza di nubi e possibili schiarite; Venerdì 6 novembre: possibile arrivo di pioggia leggera sul Biellese.

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