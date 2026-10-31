«Non è possibile dover camminare evitando gli escrementi sui marciapiedi». Andare a spasso per strada dovrebbe essere un gesto semplice e sicuro, ma per alcuni cittadini è diventato un percorso a ostacoli.

A suscitare indignazione è la presenza di escrementi abbandonati lungo il passaggio pedonale, una situazione che provoca disagio, disgusto e non pochi problemi di igiene.

«Non è possibile dover camminare evitando gli escrementi sui marciapiedi»

A segnalare il problema è un lettore, che ha deciso di esprimere pubblicamente il proprio malcontento: «È una vergogna! Non si può uscire di casa e ritrovarsi davanti a questo spettacolo. Il marciapiede è di tutti e dovrebbe essere mantenuto pulito e decoroso».

Il cittadino punta il dito soprattutto contro la mancanza di senso civico di chi non raccoglie i bisogni dei propri animali domestici. Un comportamento che, oltre a essere incivile, rende difficile il passaggio di pedoni, anziani, bambini e persone con disabilità, costretti a prestare continuamente attenzione a dove mettono i piedi.

La richiesta è chiara: maggiore rispetto per gli spazi pubblici e più responsabilità da parte dei proprietari degli animali. Raccogliere gli escrementi del proprio cane è un gesto semplice, ma fondamentale per garantire pulizia, igiene e rispetto nei confronti degli altri.

«Non chiediamo nulla di straordinario, soltanto un po’ di educazione e rispetto per la comunità», conclude il lettore indignato.

Una protesta che dà voce a un problema quotidiano e che richiama tutti i cittadini a un maggiore senso civico. Perché il decoro urbano non dipende soltanto dall’intervento delle istituzioni, ma anche dai piccoli gesti di responsabilità di ciascuno.

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