Incendio in casa a Candelo: un 46enne finisce in ospedale

Tragica serata a Candelo, dove nella notte tra ieri e oggi si sono vissuti momenti di forte apprensione a causa di un violento incendio divampato all’interno di un’abitazione privata. L’allarme è scattato poco prima delle ore 20:00 di ieri, giovedì 29 ottobre, quando alcuni residenti della zona, insospettiti e allarmati dal denso fumo e dalle fiamme visible dalle finestre, hanno tempestivamente contattato i numeri di emergenza.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, il rogo si sarebbe originato all’interno di una delle stanze dell’appartamento. Le cause precise che hanno scatenato le fiamme restano al momento ancora in fase di accertamento da parte dei tecnici.

Sul posto sono giunte d’urgenza le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal comando provinciale di Biella. I pompieri si sono immediatamente messi al lavoro per domare l’incendio, circoscrivere la zona ed evitare che il rogo si propagasse all’intero stabile. Dopo aver completato le delicate operazioni di spegnimento e bonifica, i caschi rossi hanno proceduto con le verifiche strutturali e la successiva messa in sicurezza dell’area.

A causa dei gravi danni provocati dal fuoco e dal calore, l’abitazione è stata dichiarata inagibile; il provvedimento ha interessato anche un altro locale confinante con la struttura.

L’unico occupante presente nell’immobile al momento del disastro è stato prontamente estratto dai soccorritori. Assistito in prima battuta sul posto dal personale sanitario del 118, il malcapitato è stato poi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

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