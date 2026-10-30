Attualità
Uccide la figlia di tre anni e poi tenta di togliersi la vita
La piccola uccisa all’interno di un centro di accoglienza per persone con difficoltà.
Dopo aver accoltellato la figlia di poco più di tre anni, avrebbe provato a togliersi la vita.
Dopo aver accoltellato la figlia di poco più di tre anni, avrebbe provato a togliersi la vita.
A riferirlo è il legale di Viktorija, la donna trentenne, di origine russa, arrestata ieri con l’accusa di aver ucciso la piccola Alessandra Lucia in casa a Tortona (Alessandria).
Interrogata dal gip, la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere durante l’udienza di convalida.
A Tortona, una bambina di appena tre anni è stata uccisa all’interno di un centro di accoglienza per persone in difficoltà. La madre, una trentenne di origine russa con l’affidamento esclusivo della figlioletta, l’avrebbe colpita a morte con un coltello da cucina prima di chiamare i carabinieri che l’hanno arrestata.
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