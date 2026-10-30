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Uccide la figlia di tre anni e poi tenta di togliersi la vita

La piccola uccisa all’interno di un centro di accoglienza per persone con difficoltà.

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malore in casa
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Dopo aver accoltellato la figlia di poco più di tre anni, avrebbe provato a togliersi la vita.

Dopo aver accoltellato la figlia di poco più di tre anni, avrebbe provato a togliersi la vita.

La notizia è riportata dall’Ansa.

A riferirlo è il legale di Viktorija, la donna trentenne, di origine russa, arrestata ieri con l’accusa di aver ucciso la piccola Alessandra Lucia in casa a Tortona (Alessandria).
Interrogata dal gip, la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere durante l’udienza di convalida.

A Tortona, una bambina di appena tre anni è stata uccisa all’interno di un centro di accoglienza per persone in difficoltà. La madre, una trentenne di origine russa con l’affidamento esclusivo della figlioletta, l’avrebbe colpita a morte con un coltello da cucina prima di chiamare i carabinieri che l’hanno arrestata.

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