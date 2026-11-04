BIELLA – Il meteo a Biella per domani, giovedì 5 novembre, sarà caratterizzato da una prima parte della giornata grigia, con cieli molto nuvolosi e deboli piogge al mattino. Le precipitazioni tenderanno progressivamente ad attenuarsi nel corso delle ore, fino a esaurirsi nel pomeriggio. Gli accumuli previsti si aggirano intorno ai 4 millimetri. Le temperature saranno comprese tra una minima di 9°C e una massima di 12°C. I venti soffieranno deboli da Nordovest al mattino, per poi ruotare da Sudovest nel pomeriggio. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1.987 metri. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo coperto e deboli piogge sul Biellese

Le prime ore di giovedì saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa piuttosto compatta. Su Biella sono attese deboli precipitazioni, con condizioni grigie e umide che interesseranno buona parte della mattinata. La temperatura minima sarà di 9°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nordovest. Le piogge non dovrebbero risultare particolarmente intense, ma contribuiranno a rendere l’inizio della giornata decisamente autunnale.

Pomeriggio: le precipitazioni si attenuano e il tempo migliora

Nel corso del pomeriggio è previsto un graduale cambiamento. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi fino a esaurirsi, mentre la nuvolosità inizierà progressivamente a diminuire. La temperatura massima raggiungerà i 12°C. I venti ruoteranno da Sudovest, mantenendosi deboli. Il miglioramento non comporterà necessariamente un ritorno immediato del sole, ma il quadro meteorologico dovrebbe diventare più stabile rispetto alle ore mattutine.

Sera: fenomeni in esaurimento e nuvolosità in attenuazione

La tendenza per la serata conferma il progressivo assorbimento delle precipitazioni. Dopo le deboli piogge del mattino, il tempo dovrebbe quindi diventare asciutto, con una nuvolosità meno compatta e possibili aperture. L’accumulo complessivo previsto per la giornata sarà di circa 4 millimetri. Non sono segnalate allerte meteo per il territorio biellese.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 6 novembre: possibile passaggio di piogge leggere;

possibile passaggio di piogge leggere; Sabato 7 novembre: tempo variabile, con nuove deboli precipitazioni;

tempo variabile, con nuove deboli precipitazioni; Domenica 8 novembre: cielo prevalentemente nuvoloso.

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