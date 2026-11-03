Biella: conclusa la prima fase di lavori in via Pietro Micca

Si è già conclusa la prima fase degli interventi di riqualificazione di via Pietro Micca. Da domenica 1° novembre, il tratto compreso tra via Oberdan e via Nazario Sauro è nuovamente aperto al transito pedonale, con un anticipo significativo rispetto alle tempistiche inizialmente previste. Per consentire il passaggio delle automobili sarà necessario attendere il consolidamento della pavimentazione, così da garantirne la corretta tenuta e la durata nel tempo.

La riapertura rappresenta un primo importante risultato nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione della via, che proseguirà nelle prossime settimane con l'avanzamento del cantiere in direzione di piazza La Marmora.

«Avevamo preso un impegno con la città e oggi possiamo dire di averlo mantenuto, addirittura anticipando i tempi. In queste settimane abbiamo sentito tante Cassandre, tra corvi e gufi che annunciavano cantieri interminabili, ritardi e disagi destinati a protrarsi chissà quanto. Oggi rispondiamo con i fatti: il primo tratto di via Pietro Micca è già stato restituito ai cittadini, con largo anticipo rispetto alle previsioni. Capisco che per qualcuno sia più facile annunciare problemi che riconoscere i risultati, ma noi preferiamo lavorare e lasciare che siano i fatti a parlare», dichiara l’1assessore ai Lavori pubblici, Luca Castagnetti.

L’andamento dei lavori lascia spazio ad un cauto ottimismo sulla possibilità di anticipare la

riapertura rispetto alla scadenza inizialmente prevista del 15 dicembre, compatibilmente con le

necessarie verifiche tecniche.

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