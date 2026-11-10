BIELLA – Le previsioni meteo a Biella per mercoledì 11 novembre delineano una giornata nel complesso tranquilla, con nubi sparse alternate a schiarite e condizioni prevalentemente asciutte. Nel corso delle ore serali è inoltre attesa una maggiore apertura del cielo, con schiarite più ampie dopo una giornata caratterizzata da una certa variabilità. Non sono previste precipitazioni sul territorio biellese. Le temperature saranno comprese tra una minima di 6°C e una massima di 13°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3.041 metri. I venti saranno deboli da Sudovest al mattino, in successiva rotazione da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Mattino: nubi sparse e minima di 6°C

La giornata inizierà con nuvolosità irregolare, alternata a schiarite. Le temperature minime scenderanno fino a circa 6°C, con un avvio piuttosto fresco soprattutto nelle prime ore. I venti saranno deboli da Sudovest, senza particolari rinforzi. Non sono previste precipitazioni e il tempo resterà stabile su Biella e nei comuni limitrofi.

Pomeriggio: alternanza tra sole e nuvole, massima di 13°C

Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a presentare nubi sparse, alternate a momenti di maggiore luminosità. Nonostante il passaggio di annuvolamenti, non sono attesi fenomeni precipitativi. La temperatura massima raggiungerà i 13°C, mentre i venti si manterranno deboli, provenienti da Ovest-Sudovest. Il pomeriggio sarà quindi caratterizzato da condizioni complessivamente gradevoli per il periodo, pur senza una presenza costante del sole.

Sera: ampie schiarite e tempo asciutto

La tendenza più favorevole è attesa proprio nelle ore serali, quando la copertura nuvolosa dovrebbe diminuire lasciando spazio ad ampie schiarite. Il tempo si manterrà asciutto e non sono previste precipitazioni neppure durante la notte secondo il quadro indicato. Non risultano allerte meteo attive per il Biellese. Dopo una giornata variabile, il cielo dovrebbe quindi presentarsi progressivamente più aperto.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 12 novembre: previsto un peggioramento con pioggia;

previsto un peggioramento con pioggia; Venerdì 13 novembre: condizioni variabili, con alternanza tra nuvole e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza tra nuvole e schiarite; Sabato 14 novembre: possibile ritorno di deboli precipitazioni.

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