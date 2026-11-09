BIELLA – Il meteo a Biella per martedì 10 novembre 2026 sarà caratterizzato da una giornata in prevalenza poco o parzialmente nuvolosa, con condizioni più favorevoli rispetto alle aree di pianura interessate da nubi basse e nebbie. Il cielo si manterrà relativamente aperto per gran parte della giornata, mentre qualche precipitazione è attesa nella notte, con accumuli stimati intorno a 2 millimetri. Le temperature oscilleranno tra una minima di 7°C e una massima di 12°C. I venti saranno deboli da Sud-Sudovest al mattino e da Sud-Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è attualmente segnalata.

Mattino: nuvole sparse e schiarite, venti da Sud-Sudovest

Le prime ore di martedì saranno caratterizzate da una nuvolosità irregolare, con nubi alternate a schiarite. Rispetto alle pianure, dove sono attese condizioni più grigie e la presenza di nubi basse, il Biellese potrà beneficiare di un quadro più aperto. Le temperature minime scenderanno fino a 7°C, mentre i venti soffieranno deboli da Sud-Sudovest. Non sono previste precipitazioni significative durante la mattinata.

Pomeriggio: tempo in prevalenza asciutto e massime di 12°C

Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a presentarsi poco o parzialmente nuvoloso, con l’alternanza di annuvolamenti e momenti più soleggiati. Le condizioni resteranno nel complesso stabili e non sono attese piogge durante le ore centrali. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, mentre la ventilazione resterà debole, ruotando da Sud-Sudovest a Sud-Sudest. Il quadro sarà quindi quello di una giornata autunnale relativamente tranquilla, senza particolari criticità meteorologiche.

Sera e notte: possibili deboli precipitazioni

Dopo una giornata caratterizzata da nuvole e schiarite, il tempo potrebbe cambiare durante la notte. Le previsioni indicano infatti la possibilità di deboli precipitazioni, con accumuli stimati intorno a 2 millimetri. Si tratterà di fenomeni contenuti, ma sufficienti a interrompere la fase asciutta delle ore diurne. Non sono comunque previste allerte meteo per il territorio biellese.

Tendenza meteo Biella

Mercoledì 11 novembre: condizioni variabili, con alternanza di nuvole e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nuvole e schiarite; Giovedì 12 novembre: possibilità di piogge leggere;

possibilità di piogge leggere; Venerdì 13 novembre: nuvolosità variabile, con il rischio di ulteriori deboli precipitazioni.

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