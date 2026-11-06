BIELLA – Il tempo a Biella sabato 7 novembre sarà caratterizzato da una nuvolosità variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e condizioni nel complesso asciutte durante la giornata. Le precipitazioni, secondo le previsioni, arriveranno soltanto nella notte, con accumuli molto contenuti, stimati intorno a 0,9 millimetri. Le temperature saranno comprese tra una minima di 9°C e una massima di 12°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1.818 metri. I venti saranno assenti al mattino e deboli da Est nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: nuvolosità irregolare e vento assente

Le prime ore di sabato saranno caratterizzate da un cielo con nubi sparse alternate a schiarite. La presenza di nuvole sarà legata alle infiltrazioni umide che interesseranno il Nord Ovest, ma non sono previste precipitazioni significative sul territorio biellese durante la mattinata. La temperatura minima si attesterà intorno ai 9°C. Sul fronte dei venti, al mattino è prevista assenza di ventilazione significativa, con condizioni atmosferiche relativamente tranquille.

Pomeriggio: schiarite alternate alle nuvole e massima di 12°C

Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a presentare un’alternanza di nubi e momenti più luminosi. Non si prospetta un peggioramento significativo durante le ore centrali: il tempo resterà prevalentemente asciutto, con una temperatura massima prevista di 12°C. I venti, assenti al mattino, tenderanno a comparire nel pomeriggio, mantenendosi deboli da Est. Il quadro sarà quindi quello di una giornata autunnale, con temperature fresche ma senza fenomeni meteorologici rilevanti.

Sera e notte: possibili deboli piogge, accumuli inferiori a 1 millimetro

La principale novità arriverà nelle ore notturne. Dopo una giornata senza precipitazioni significative, potranno verificarsi deboli piogge, con accumuli stimati intorno a 0,9 millimetri. Si tratterà di fenomeni contenuti, legati al passaggio delle infiltrazioni umide sulla regione. Non sono indicate precipitazioni importanti né allerte meteo per il territorio di Biella.

Tendenza meteo Biella

Domenica 8 novembre: condizioni variabili, con alternanza di nuvole e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nuvole e schiarite; Lunedì 9 novembre: cielo nuvoloso, con maggiore presenza di copertura;

cielo nuvoloso, con maggiore presenza di copertura; Martedì 10 novembre: nuvolosità diffusa e possibilità di pioggia leggera.

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