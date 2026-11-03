Seguici su

AttualitàBiella

Biella: inseguimento a 180 km/h per bloccare tre pusher

Una corsa tra speronamenti e lanci di cocaina dal finestrino

Pubblicato

3 secondi fa

il

un arresto in pieno centro
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Un inseguimento ad altissima velocità lungo le arterie del Biellese, manovre azzardate tra gli automobilisti esterrefatti e persino il tentativo disperato di speronare un’auto della Polizia di Stato pur di conquistare la fuga.

Biella: inseguimento a 180 km/h per bloccare tre pusher

Si è conclusa con l’arresto di tre cittadini marocchini un’articolata e complessa operazione antidroga condotta dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Biella.

L’operazione ha preso il via nella giornata di ieri, 2 novembre, quando i poliziotti impegnati nei servizi di controllo del territorio hanno intercettato una Jeep Avenger a noleggio con tre persone a bordo. Da un rapido riscontro nelle banche dati, il veicolo è risultato oggetto di una denuncia per appropriazione indebita. Gli investigatori hanno quindi avviato un discreto servizio di osservazione e pedinamento, seguendo l’auto fino alla zona industriale di Biella, dove hanno deciso di uscire allo scoperto intimando l’alt per procedere al controllo.

Alla vista degli agenti, il conducente ha spinto a tavoletta sull’acceleratore, dando il via a una folle corsa ad alta velocità. Durante la fuga, sviluppatasi lungo diverse strade provinciali, il guidatore ha compiuto sorpassi estremi e manovre ad alto rischio, raggiungendo in alcuni tratti la velocità picco di circa 180 chilometri orari e mettendo a serio repentaglio l’incolumità di pedoni e automobilisti. Durante l’inseguimento, gli agenti hanno notato distintamente dal finestrino posteriore del SUV il lancio di alcuni piccoli involucri bianchi.

La corsa è terminata nel territorio comunale di Masserano, dove le pattuglie della Polizia sono riuscite a predisporre un efficace dispositivo di blocco, serrando la Jeep tra i mezzi di servizio e il guardrail. Nonostante la morsa, il conducente ha tentato un ultimo disperato gesto cercando di speronare una volante, evitato solo grazie alla prontezza di riflessi dell’agente alla guida. Una volta fermata l’auto, i tre occupanti hanno opposto una violenta resistenza a suon di gomitate, prima di essere definitivamente immobilizzati.

I successivi rilievi sul tragitto hanno permesso di recuperare otto confezioni termosaldate di cocaina per oltre 4,5 grammi. Dalle perquisizioni sono emersi anche 1.480 euro in contanti e contatti telefonici riconducibili allo spaccio. I tre sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Nella giornata del 3 novembre il Giudice ha convalidato gli arresti, disponendo per due di loro il divieto di dimora nella provincia di Biella e per il terzo l’obbligo di dimora nel Milanese.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *