BIELLA – Venerdì 13 novembre a Biella sarà una giornata caratterizzata da tempo variabile, con nuvole alternate a schiarite e condizioni più luminose attese soprattutto nel corso del pomeriggio. A differenza di altre zone del Piemonte, per il capoluogo biellese non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno relativamente miti per il periodo, con una minima di 9°C e una massima che potrà raggiungere i 18°C. I venti soffieranno moderati da Sud-Sudovest al mattino, per poi attenuarsi e ruotare da Est-Nordest nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: nuvolosità variabile e vento moderato

La mattinata si aprirà con un cielo variabile, caratterizzato dall’alternanza tra nubi e aperture. Non sono previste precipitazioni sul territorio biellese. La temperatura minima sarà di circa 9°C, mentre i venti soffieranno moderati da Sud-Sudovest. Le condizioni resteranno quindi nel complesso tranquille, anche se il cielo non sarà completamente sereno.

Pomeriggio: arrivano le schiarite e temperature fino a 18°C

La fase più favorevole della giornata è attesa nel pomeriggio, quando sono previste maggiori schiarite e un contesto meteorologico più luminoso. La temperatura massima potrà raggiungere i 18°C, un valore relativamente elevato per la stagione e che renderà il pomeriggio gradevole nelle ore più miti. I venti si attenueranno rispetto al mattino, diventando deboli e provenienti da Est-Nordest. La previsione locale non indica piogge, nonostante l’aumento della nuvolosità previsto in serata su alcune zone del Piemonte.

Sera: nuvolosità in aumento, ma senza pioggia prevista

In serata il cielo potrà presentare una maggiore presenza di nubi, in linea con la tendenza regionale a un graduale aumento della copertura nuvolosa. Per Biella, tuttavia, la previsione specifica continua a indicare assenza di precipitazioni. La giornata dovrebbe quindi concludersi senza fenomeni piovosi, dopo un pomeriggio caratterizzato da maggiori schiarite. Non sono previste allerte meteo.

Tendenza meteo Biella

Sabato 14 novembre: cieli prevalentemente nuvolosi;

cieli prevalentemente nuvolosi; Domenica 15 novembre: tempo variabile, con possibilità di deboli piogge;

tempo variabile, con possibilità di deboli piogge; Lunedì 16 novembre: previste ancora deboli precipitazioni.

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