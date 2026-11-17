BIELLA – Tempo stabile e in prevalenza soleggiato a Biella mercoledì 18 novembre, con temperature piuttosto miti nelle ore centrali della giornata. Dopo una mattinata che potrebbe iniziare con nubi basse o banchi di nebbia, il sole sarà protagonista sul territorio, senza precipitazioni previste. La temperatura massima raggiungerà i 19°C, mentre la minima scenderà fino a 6°C. Venti deboli da Sud al mattino, in rotazione da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo segnalata.

Mattino: possibili nebbie e temperature minime di 6°C

Le prime ore di mercoledì potranno essere caratterizzate da qualche nube bassa e da locali banchi di nebbia. Si tratterà di una situazione legata alle condizioni atmosferiche stabili, che potranno favorire la formazione di foschie soprattutto nelle aree pianeggianti. A Biella la temperatura minima toccherà i 6°C, con un inizio di giornata piuttosto fresco. I venti saranno deboli da Sud, senza particolari rinforzi. Non sono previste piogge e la nuvolosità tenderà a lasciare spazio a condizioni progressivamente più soleggiate.

Pomeriggio: prevale il sole, temperature fino a 19 gradi

Nel corso del pomeriggio il tempo sarà decisamente più gradevole, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Le eventuali foschie mattutine tenderanno a dissolversi, lasciando spazio a una fase stabile e luminosa. Le temperature saliranno fino a raggiungere una massima di 19°C, un valore mite per il periodo e favorevole alle attività all’aperto. I venti resteranno deboli, ruotando dai quadranti occidentali con provenienza da Ovest-Sudovest. Il quadro resterà asciutto: nessuna precipitazione è attesa su Biella.

Sera: condizioni stabili e cielo poco nuvoloso

Anche in serata non sono attesi cambiamenti significativi. Il tempo resterà stabile, con condizioni generalmente poco nuvolose e senza fenomeni precipitativi. Dopo una giornata caratterizzata da un’ampia escursione termica, le temperature torneranno gradualmente a scendere. Non sono segnalate allerte meteorologiche per il territorio biellese. La giornata di mercoledì si conferma quindi una delle più favorevoli della settimana, almeno per quanto riguarda le condizioni atmosferiche.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 19 novembre: giornata variabile, con possibilità di deboli piogge;

giornata variabile, con possibilità di deboli piogge; Venerdì 20 novembre: ritorno a condizioni soleggiate;

ritorno a condizioni soleggiate; Sabato 21 novembre: tempo ancora prevalentemente soleggiato.

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