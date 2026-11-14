Roberto Pella: “Non lascio Forza Italia”

La politica, si sa, è fatta anche di indiscrezioni, più o meno fondate. A maggior ragione, con l’avvicinarsi delle prossime elezioni, si cominciano a fare e disfare alleanze. In questo intreccio di relazioni e strategie per consolidare il potere, una delle notizie del momento è la discesa al Nord di Cateno De Luca, soprannominato dai detrattori, ma non solo, “Scateno”.

Dopo aver stretto un’alleanza con Giorgia Meloni, il fondatore di Sud chiama Nord punta ora alla conquista del Piemonte. A portare avanti la campagna acquisti per conto di De Luca è Laura Castelli, ex esponente del Movimento 5 Stelle, torinese di nascita, oggi vicesindaco di Messina e presidente del partito Sud chiama Nord. La scelta dei possibili nuovi aderenti sarebbe trasversale, secondo le indiscrezioni riportate da Lo Spiffero, e punterebbe soprattutto su figure con un lungo passato nella politica piemontese e non solo. Tra i nomi circolati ci sarebbero quelli di Paolo Tiramani, ex parlamentare, ex sindaco di Borgosesia ed ex consigliere regionale nelle file della Lega, e Alberto Nigra, protagonista di un percorso politico decisamente diverso, almeno agli esordi. Per anni segretario torinese dei Democratici di Sinistra, Nigra ha successivamente sostenuto Cota con la lista Nuovo Psi, per poi approdare a +Europa e Azione. Infine, ha appoggiato il candidato sindaco di Torino del centrodestra Paolo Damilano, attraverso una lista civica.

Percorsi differenti, dunque, ma accomunati dalla possibilità di contribuire a una campagna di adesioni la più ampia possibile per il movimento che si fa portabandiera del progetto “Sindaci d’Italia”. E chi meglio di Roberto Pella, sindaco di Valdengo, deputato e vicepresidente dell’Anci, potrebbe contribuire a portare avanti questa iniziativa? Sempre secondo Lo Spiffero, sarebbe proprio il parlamentare biellese il nome più ambito nella campagna acquisti condotta da Castelli. Alle indiscrezioni Roberto Pella risponde però senza esitazioni, liquidando la questione con una smentita netta: «Non sono stato contattato da nessuno, sono indiscrezioni prive di fondamento».

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