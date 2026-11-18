BIELLA – Giovedì 19 novembre a Biella si aprirà con condizioni ancora instabili, caratterizzate da cieli molto nuvolosi e deboli piogge nelle prime ore della giornata. La tendenza sarà però verso un graduale miglioramento: dal pomeriggio la nuvolosità diminuirà progressivamente, lasciando spazio a schiarite e a cieli poco nuvolosi in serata. Le precipitazioni previste ammontano a circa 4 mm. Le temperature saranno comprese tra una minima di 8°C e una massima di 14°C. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordest al mattino, ruotando a Sud-Sudovest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo molto nuvoloso e piogge deboli

Le prime ore di giovedì saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli precipitazioni attese sul territorio. La pioggia prevista per l’intera giornata sarà contenuta, intorno ai 4 mm, ma sarà opportuno mettere in conto qualche fenomeno durante gli spostamenti mattutini. La temperatura minima si attesterà sugli 8°C. I venti saranno moderati da Nord-Nordest, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

Pomeriggio: attenuazione delle nubi e miglioramento

La situazione è destinata a cambiare gradualmente con il passare delle ore. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi e la copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, favorendo le prime schiarite. La temperatura massima potrà raggiungere i 14°C, un valore più mite rispetto alle prime ore del giorno. I venti, ancora moderati, ruoteranno dai quadranti settentrionali a quelli meridionali, disponendosi da Sud-Sudovest. Il pomeriggio segnerà quindi una fase di transizione verso condizioni più stabili.

Sera: schiarite e cielo poco nuvoloso

Il miglioramento proseguirà in serata, quando su Biella sono attesi cieli poco nuvolosi. Dopo una mattinata caratterizzata da nubi e piogge deboli, il tempo dovrebbe risultare decisamente più gradevole e asciutto. Il totale delle precipitazioni previste per la giornata resta intorno ai 4 mm. Non sono segnalate allerte meteo.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 20 novembre: attesa una giornata soleggiata, con condizioni più stabili;

attesa una giornata soleggiata, con condizioni più stabili; Sabato 21 novembre: il sole dovrebbe accompagnare anche la giornata di sabato;

il sole dovrebbe accompagnare anche la giornata di sabato; Domenica 22 novembre: la tendenza indica la possibilità di pioggia leggera.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook