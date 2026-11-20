BIELLA – Le previsioni meteo a Biella per sabato 21 novembre 2026 indicano una giornata stabile e in prevalenza soleggiata, con cieli poco nuvolosi e nessuna precipitazione prevista. L’alta pressione garantirà condizioni favorevoli su tutto il Piemonte, comprese le zone pedemontane e alpine del Biellese. Le temperature saranno comprese tra una minima di 10°C e una massima di 13°C, mentre lo zero termico salirà a 2.434 metri. I venti soffieranno moderati da Sudovest al mattino, per poi attenuarsi e ruotare da Nordest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è attualmente segnalata.

Al mattino cieli poco nuvolosi e temperature intorno ai 10°C

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e schiarite, in un contesto di generale stabilità atmosferica. La temperatura minima prevista a Biella sarà di 10°C, un valore relativamente mite per le prime ore di una giornata di fine novembre. I venti soffieranno moderati da Sudovest, accompagnando la prima parte della mattinata. La ventilazione sarà più presente rispetto alle ore successive, ma non sono previsti fenomeni in grado di compromettere le condizioni di bel tempo. Non sono attese piogge e il cielo manterrà una copertura nuvolosa limitata, lasciando spazio a momenti soleggiati.

Nel pomeriggio spazio alle schiarite, con massime di 13°C

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile, con nuvolosità poco significativa e ampie schiarite. Le temperature raggiungeranno il valore massimo della giornata, pari a 13°C, rendendo le ore centrali più gradevoli rispetto al mattino. Un elemento da segnalare sarà l’attenuazione del vento: dopo la ventilazione moderata da Sudovest delle prime ore, i venti diventeranno deboli e ruoteranno da Nordest. Lo zero termico salirà intorno ai 2.434 metri, confermando il quadro di stabilità previsto anche sulle montagne piemontesi. Non sono previste precipitazioni sul Biellese e il pomeriggio sarà quindi caratterizzato da condizioni favorevoli per le attività all’aperto.

In serata tempo stabile e poche nubi

Anche le ore serali saranno caratterizzate da condizioni meteorologiche tranquille. Il cielo resterà poco nuvoloso, senza l’arrivo di perturbazioni o fenomeni precipitativi. Con il tramonto le temperature inizieranno a diminuire, riportando un clima più fresco rispetto alle ore centrali. La ventilazione, già debole nel pomeriggio, non dovrebbe rappresentare un elemento di particolare disturbo. La giornata di sabato si concluderà dunque senza piogge e senza allerte meteo, confermando una parentesi di stabilità su Biella e sulle zone circostanti.

Tendenza meteo Biella

Domenica 22 novembre: possibili piogge leggere e maggiore nuvolosità;

possibili piogge leggere e maggiore nuvolosità; Lunedì 23 novembre: ritorno del sole, con condizioni atmosferiche più stabili;

ritorno del sole, con condizioni atmosferiche più stabili; Martedì 24 novembre: cieli prevalentemente nuvolosi, con una maggiore copertura.

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