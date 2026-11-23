Il corpo di Giovanni Valenzisi trasferito a Borgosesia.

Il corpo di Giovanni Valenzisi trasferito a Borgosesia

Il corpo di Giovanni Valenzisi, il diciassettenne di Biella morto nel drammatico incidente avvenuto prima dell’alba di ieri, domenica 22 novembre, a Lenta, è stato trasferito su disposizione della procura di Vercelli all’obitorio dell’ospedale di Borgosesia. È questo uno dei primi sviluppi dell’inchiesta aperta dopo lo schianto costato la vita al giovane, deceduto lungo la provinciale 594 poco dopo le 3.30.

La procura dovrà ora decidere se disporre l’autopsia oppure un diverso accertamento medico-legale sul corpo del ragazzo. Giovanni sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo della potente Audi Rs3 coinvolta nell’incidente, uscita di strada, ribaltatasi e infine andata a fuoco. Un dettaglio che rende ancora più drammatica la ricostruzione di quanto accaduto nel rientro notturno verso casa.

Gli accertamenti

Alla guida dell’auto c’era un ventunenne. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il giovane non sarebbe risultato sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. L’iter giudiziario prevede comunque l’iscrizione per omicidio stradale, atto dovuto in casi come questo per consentire tutti gli approfondimenti investigativi.

A bordo dell’Audi viaggiavano cinque giovani, quasi tutti minorenni, che stavano tornando da una serata trascorsa a Vercelli. Il viaggio si è trasformato in tragedia pochi minuti dopo le 3.35, quando la vettura è uscita di strada nel territorio di Lenta. La dinamica resta ancora al vaglio degli inquirenti, che dovranno chiarire velocità, condizioni della carreggiata ed eventuali altri elementi utili a spiegare l’incidente.

Un 15enne in rianimazione, meno gravi gli altri due feriti

Tra i feriti, il quadro più preoccupante riguarda un ragazzo di 15 anni, il più giovane del gruppo. Il minorenne è ricoverato in rianimazione all’ospedale di Novara. Le sue condizioni restano le più serie tra quelle dei sopravvissuti allo schianto, mentre l’intera comunità biellese segue con apprensione gli aggiornamenti.

Gli altri due feriti, entrambi diciottenni, avrebbero riportato conseguenze meno gravi. Intanto il trasferimento della salma a Borgosesia segna un passaggio importante dell’indagine. Il dolore della famiglia si intreccia ora con i tempi della giustizia, in attesa degli ulteriori accertamenti che la procura deciderà di svolgere. Lo riporta Notizia Oggi

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