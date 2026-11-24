BIELLA – Il meteo a Biella di mercoledì 25 novembre sarà caratterizzato da una giornata grigia e perturbata, con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge previste per l’intero arco della giornata. Le precipitazioni potrebbero raggiungere un accumulo complessivo di circa 16 millimetri, mentre le temperature si manterranno basse, con una minima di 6°C e una massima di 7°C. Il peggioramento sarà legato a un’area di bassa pressione in transito sul Nord Ovest, che porterà condizioni instabili su gran parte del Piemonte. I venti saranno deboli da Nord al mattino e da Nord-Nordovest nel pomeriggio. Lo zero termico scenderà intorno agli 884 metri. Al momento non sono segnalate allerte meteo per il territorio biellese.

Mattino: piogge e cielo coperto sul Biellese

La mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli precipitazioni previste sul territorio biellese. L’area di bassa pressione porterà condizioni instabili su gran parte del Piemonte e le zone pedemontane saranno tra quelle interessate dal passaggio delle piogge. Non si tratterà necessariamente di fenomeni intensi, ma la loro diffusione e continuità contribuiranno a rendere il tempo particolarmente grigio. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 6°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord. Il contesto sarà quindi freddo e umido fin dalle prime ore, con poche possibilità di vedere schiarite significative. Le precipitazioni previste nell’arco della giornata potranno portare l’accumulo complessivo a circa 16 millimetri.

Pomeriggio: possibile tregua, ma il cielo resterà coperto

Nel corso del pomeriggio le precipitazioni potrebbero temporaneamente perdere intensità, seguendo la tendenza prevista sulle aree pedemontane e sulle pianure piemontesi. Si potrebbe quindi verificare una pausa asciutta, ma non bisognerà confonderla con un vero miglioramento: la nuvolosità resterà infatti molto estesa e il cielo continuerà a presentarsi prevalentemente coperto. La temperatura massima raggiungerà appena i 7°C, mantenendo un clima piuttosto freddo anche nelle ore centrali. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi indicati. La giornata resterà dunque dominata dalle nubi e dall’umidità, con una temporanea attenuazione delle piogge che potrebbe offrire soltanto una breve interruzione dei fenomeni.

Sera: clima freddo e nuvolosità persistente

In serata il cielo continuerà a mantenersi molto nuvoloso o coperto. Il contesto atmosferico resterà influenzato dalla bassa pressione, mentre sulle montagne piemontesi sono previste precipitazioni nevose: sulle Alpi occidentali i fenomeni potranno proseguire per l’intera giornata, mentre sui settori settentrionali le nevicate sono attese in intensificazione dalla sera. Anche sulle Alpi meridionali sono previste deboli nevicate al mattino e nuovamente dalla sera, con una pausa asciutta nelle ore pomeridiane. Per Biella il dato più significativo sarà lo zero termico a circa 884 metri, indicativo di una massa d’aria più fredda rispetto ai giorni precedenti. Le temperature resteranno vicine ai valori minimi e non sono attualmente segnalate allerte meteo per la città.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 26 novembre: tempo variabile, con possibilità di pioggia leggera;

tempo variabile, con possibilità di pioggia leggera; Venerdì 27 novembre: giornata prevalentemente nuvolosa;

giornata prevalentemente nuvolosa; Sabato 28 novembre: condizioni variabili, con nubi sparse e possibili schiarite.

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