AttualitàValli Mosso e Sessera
Lo spettacolo della prima neve sulla Panoramica Zegna – VIDEO
Il suggestivo filmato del Consorzio Turistico Alpi Biellesi
Prima neve abbondante sulla strada che porta a Bielmonte. La pagina del Consorzio Turistico Alpi Biellesi ieri ha condiviso un suggestivo video che immortala la prima copiosa nevicata della stagione sulla Panoramica Zegna.
Vedi il video cliccando QUI o sull’immagine sottostante.
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