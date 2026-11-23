In vetrina in armeria: «Qui soluzioni per la sicurezza della tua famiglia». “Prima che sia troppo tardi… Governi incapaci uguale tempi più duri… Qui soluzioni per la sicurezza della tua famiglia”.

Un messaggio forte e provocatorio, che non è passato inosservato. Nella centrale e frequentata via Bertodano, addobbata con largo anticipo per il Natale, diversi passanti hanno letto e commentato il messaggio esposto in vetrina dall’Armeria Senini. E ovviamente sui social hanno postato video che hanno innescato prese di posizione, dibattiti e opinioni diverse.

In vetrina in armeria: «Qui soluzioni per la sicurezza della tua famiglia»

Il titolare non si scompone e replica serenamente a qualsiasi argomentazione possibile. «Nessuna voglia di fare polemica – spiega Igor Marangoni -. E soprattutto non credo di aver violato nessuna legge. Ho solo scritto quello che penso, che tra l’altro ritengo pensino in tanti in questo paese. Sì, certo, Biella non è Milano o Roma… Fino a quando non succede qualcosa di grave».

«Lo stato non mi pare difenda i propri cittadini, quindi perché non pensare a proteggere autonomamente la propria famiglia? Dov’è l’errore? Non ci vedo nulla di sbagliato in quello che ho scritto nel mio negozio».

«Io non istigo nessuno a fare niente e soprattutto non ho parlato di armi da fuoco, che ovviamente vendiamo – prosegue il titolare della storica armeria -. Ho espresso un concetto. E aggiungo: credevo che un governo di destra contribuisse alla sicurezza dei cittadini onesti, invece, non è cambiato proprio nulla. Tutti i partiti e i politici sono sordi rispetto alle richieste della gente di poter vivere tranquillamente in casa propria e nella propria città. L’ennesima delusione».

Lo spray al peperoncino

Marangoni insiste: «Il mio articolo più venduto in assoluto è lo spray al peperoncino per autodifesa personale. Ne vendo a decine, ogni mese. Lo vengono a comprare padri di famiglia, le cui figlie viaggiano sui treni e i mezzi pubblici, per studio o per lavoro. E ovviamente non si sentono né sicure né tutelate dallo Stato. Ma anche tanti ragazzi lo comprano, perché escono la sera e non si sentono tutelati né tranquilli a girare da soli».

«Ricorrono quindi a questo articolo, del tutto legale, entro i 20 milligrammi di dotazione, maneggevole e facile da utilizzare. Mi pare una fotografia evidente che le persone perbene non si sentano protette, anche dalle nostre parti – conclude il titolare dell’Armeria Senini -. Se il mio messaggio serve a far discutere e sollevare un problema, ben venga».

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