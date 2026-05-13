Minacce con armi in un video, in casa aveva un arsenale: arrestato

Aveva inviato un video attraverso i social network a un giovane residente in provincia di Monza, con minacce esplicite e armi in bella mostra detenute illegalmente. Arrestato 26enne residente nel Biellese.

Minacce e armi in un video: scatta la denuncia

L’episodio risale a venerdì scorso, 8 maggio, quando un cittadino egiziano di 27 anni, residente a Monza, si è presentato in caserma denunciando di aver ricevuto un filmato intimidatorio. Nel video, il 26enne avrebbe mostrato armi da fuoco e munizioni pronunciando minacce nei suoi confronti. La causa sarebbe da ricercarsi un contenzioso economico legato a presunti compensi lavorativi rivendicati dalla vittima.

La segnalazione ha fatto scattare immediatamente le indagini. L’intervento è stato condotto dai militari della Stazione Carabinieri di Monza insieme alla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto dei colleghi della Stazione di Valdilana. Grazie al loro coordinamento, il giovane è stato rintracciato nel comune di Portula.

Le perquisizioni

La successiva perquisizione domiciliare, estesa a due abitazioni dell’indagato, ha portato i carabinieri a trovare una pistola calibro 7.65, un fucile calibro 12 e oltre 750 munizioni di vario calibro. Sequestrati anche 50 bossoli e cinque confezioni di polvere da sparo. Tutto il materiale, secondo gli investigatori, era detenuto illegalmente ed è stato posto sotto sequestro.

Le ricerche sono proseguite anche sull’auto utilizzata dal ragazzo, all’interno della quale i militari hanno trovato un coltellino con lama da 15 centimetri e un manganello telescopico in metallo lungo circa 65 centimetri. Il 26enne aveva inoltre con sé circa 0,4 grammi di cocaina, ed è stato quindi segnalato alla prefettura.

Per lui è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. È stato inoltre denunciato per minacce e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere. Su disposizione della Procura di Biella è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

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Immagine di repertorio

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