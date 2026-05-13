Seguici su

CronacaValli Mosso e Sessera

Minacce con armi in un video, in casa aveva un arsenale: arrestato

Il giovane è stato rintracciato nel comune di Portula grazie al coordinamento dei reparti dell’Arma.

Pubblicato

32 secondi fa

il

Foto di repertorio
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Aveva inviato un video attraverso i social network a un giovane residente in provincia di Monza, con minacce esplicite e armi in bella mostra detenute illegalmente. Arrestato 26enne residente nel Biellese.

Minacce e armi in un video: scatta la denuncia

L’episodio risale a venerdì scorso, 8 maggio, quando un cittadino egiziano di 27 anni, residente a Monza, si è presentato in caserma denunciando di aver ricevuto un filmato intimidatorio. Nel video, il 26enne avrebbe mostrato armi da fuoco e munizioni pronunciando minacce nei suoi confronti. La causa sarebbe da ricercarsi un contenzioso economico legato a presunti compensi lavorativi rivendicati dalla vittima.

La segnalazione ha fatto scattare immediatamente le indagini. L’intervento è stato condotto dai militari della Stazione Carabinieri di Monza insieme alla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto dei colleghi della Stazione di Valdilana. Grazie al loro coordinamento, il giovane è stato rintracciato nel comune di Portula.

Le perquisizioni

La successiva perquisizione domiciliare, estesa a due abitazioni dell’indagato, ha portato i carabinieri a trovare una pistola calibro 7.65, un fucile calibro 12 e oltre 750 munizioni di vario calibro. Sequestrati anche 50 bossoli e cinque confezioni di polvere da sparo. Tutto il materiale, secondo gli investigatori, era detenuto illegalmente ed è stato posto sotto sequestro.

Le ricerche sono proseguite anche sull’auto utilizzata dal ragazzo, all’interno della quale i militari hanno trovato un coltellino con lama da 15 centimetri e un manganello telescopico in metallo lungo circa 65 centimetri. Il 26enne aveva inoltre con sé circa 0,4 grammi di cocaina, ed è stato quindi segnalato alla prefettura.

Per lui è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. È stato inoltre denunciato per minacce e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere. Su disposizione della Procura di Biella è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

LEGGI ANCHE: Riempita di botte dal compagno: arrestato dai carabinieri

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *