Schianto contro un furgone, motociclista 25enne muore dopo un mese di agonia.

Schianto contro un furgone, motociclista 25enne muore dopo un mese di agonia

Non ce l’ha fatta Chiara Pasqualone, la giovane di 25 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto il 28 marzo a Torino. Dopo più di un mese nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni Bosco, la ragazza è morta lasciando nel dolore la famiglia, gli amici e la comunità di Verolengo.

Le indagini e l’ipotesi di omicidio stradale

I soccorsi del 118 erano arrivati rapidamente sul posto. Le condizioni della 25enne erano apparse fin da subito molto gravi, anche se Chiara, nei primi momenti dopo lo schianto, era rimasta cosciente. Per settimane familiari e amici hanno sperato in un miglioramento, restando vicini alla giovane durante il lungo ricovero in ospedale.

Con il decesso di Chiara Pasqualone, la posizione dell’autista del furgone, un uomo di 64 anni, si è aggravata. L’ipotesi di reato è passata da lesioni gravissime a omicidio stradale. La procura ha disposto l’autopsia, già eseguita nei giorni scorsi, mentre i risultati degli accertamenti sono attesi nei prossimi mesi. Sull’esatta dinamica stanno lavorando gli agenti della polizia municipale di Torino.

L’ultimo saluto e il ricordo di Chiara

Venerdì 8 maggio la chiesa parrocchiale di San Gioacchino ha accolto una folla commossa per l’ultimo saluto a Chiara. Presenti anche numerosi motociclisti, amici legati alla stessa passione che la giovane coltivava da anni. Le moto erano una parte importante della sua vita, insieme allo sport e all’amore per le attività all’aria aperta.

A piangerla sono mamma, papà, Daniele, Laura, i nonni e tutti i parenti. Lo riporta Notizia Oggi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook