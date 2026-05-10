Trovato morto vicino a un corso d’acqua. Tragedia a Pollone

Tragica scoperta a Pollone nella prima serata di ieri, sabato 9 maggio. Un uomo di circa 78 anni è stato trovato morto in un terreno situato nelle vicinanze di un corso d’acqua.

Trovato morto in un terreno nei pressi di un corso d’acqua

Secondo le prime sommarie ricostruzioni, del pensionato non si avevano più notizie dalla mattina, quando era uscito di casa e non vi aveva più fatto ritorno. Scattato l’allarme, sulle sue tracce si sono messi vigili del fuoco e Soccorso alpino. Le ricerche purtroppo si sono concluse nel peggiore di modi: il 78enne è stato individuato in un terreno nei pressi di un torrente.

Probabilmente fatale un malore

I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita: al momento del ritrovamento, per l’uomo non c’era più niente da fare. I medici ne hanno quindi constatato il decesso, avvenuto per con ogni probabilità per cause naturali. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella di un improvviso malore.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che si sono occupati di tutti gli accertamenti previsti in questi casi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook