Addio a Vassilia: aveva 49 anni

Lutto tra Valsesia e Biellese per la morte di Vassilia Cassar (Silia). Aveva appena 49 anni. Lascia mamma Anna con Fausto, papà Steeve, le sorelle Alessandra con Rocco e Denise con Cristian, oltre alle adorate nipoti Rachele e Cecilia. Si è spenta all’ospedale di Ponderano. Il funerale si svolgerà oggi, venerdì 8 maggio alle 11 a Borgosesia nella chiesa parrocchiale di Santi Pietro e Paolo.

Scrive l’amica Marianna: “La vita non è sempre come la vogliamo, ci sono momenti difficili in cui le persone che ci lasciano non fanno altro che lasciare il vuoto nei nostri cuori, è sempre una parte di noi che va…”. La ricorda Annalisa: “Ti ricordo sempre sorridente e bella. Pronta ad aiutare chiunque sopratutto i tuoi amici animali in difficoltà. Purtroppo da tanto tempo non ci vedevamo più,ogni tanto ti leggevo su Facebook…… vola in alto libera e proteggi e sostieni chi hai lasciato su questa terra”.

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