Organizzavano eventi benefici: indagini di riciclaggio di denaro.

Operazione dei carabinieri del comando di Vercelli e della Guardia di Finanza. Hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vercelli, su richiesta della locale Procura, per un valore di oltre 135 mila euro. E’ il profitto dei reati di peculato, riciclaggio ed autoriciclaggio. Tutti reati contestati a tre indagati, due dei quali componenti la dirigenza di un’associazione benefica. Il sodalizio aveva come scopo l’organizzazione di eventi per raccogliere fondi da destinare anche al sostegno di strutture ospedaliere di rilievo nazionale, per la cura di bambini colpiti da malattie oncologiche.

La Procura della Repubblica di Vercelli ha disposto altresì l’esecuzione di perquisizioni presso le abitazioni degli indagati. Qui con l’ausilio del cash dog della Guardia di Finanza di Domodossola. Perquisita anche la sede dell’Associazione e un locale adibito a negozio ove venivano posti in vendita vari prodotti del territorio per raccogliere fondi.

La misura cautelare reale è stata richiesta dopo aver esaminato gli elementi raccolti dai servizi svolti dai Carabinieri della Compagnia di Vercelli e dalle risultanze del minuzioso esame della documentazione bancaria condotto dal locale Nucleo P.E.F. della Guardia di finanza.

Sono emerse irregolarità nella gestione finanziaria dell’associazione. E’ iscritta nello specifico registro nazionale (R.U.N.T.S.) e riconosciuta tra gli Enti del Terzo Settore beneficiari del 5 per 1000. Era particolarmente attiva nell’ambito sociale nel vercellese con l’organizzazione di eventi finalizzati alla raccolta di fondi.

Dall’analisi approfondita dei conti correnti è emersa una rilevante distrazione del denaro raccolto che veniva dagli indagati utilizzato per scopi personali e per spese voluttuarie.

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