Attualità
Muore lanciandosi dalla torre dell’ex consorzio agrario
La vittima aveva appena 19 anni e aveva trascorso la serata con gli amici
Muore lanciandosi dalla torre dell’ex consorzio agrario.
Muore lanciandosi dalla torre dell’ex consorzio agrario
Tragedia l’altra sera nel Novarese. Un 19enne residente a Bellinzago Novarese ha raggiunto la torre dell’ex consorzio agrario di Oleggio lasciandosi cadere nel vuoto.
Il ragazzo che aveva trascorso la serata con gli amici non aveva fatto rientro a casa. E’ stat ala madre a dare l’allarme e trovarlo grazie al localizzatore del cellulare. Sul posto i carabinieri e la scientifica.
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