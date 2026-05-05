Muore lanciandosi dalla torre dell’ex consorzio agrario.

Muore lanciandosi dalla torre dell’ex consorzio agrario

Tragedia l’altra sera nel Novarese. Un 19enne residente a Bellinzago Novarese ha raggiunto la torre dell’ex consorzio agrario di Oleggio lasciandosi cadere nel vuoto.

Il ragazzo che aveva trascorso la serata con gli amici non aveva fatto rientro a casa. E’ stat ala madre a dare l’allarme e trovarlo grazie al localizzatore del cellulare. Sul posto i carabinieri e la scientifica.

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