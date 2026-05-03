Giovane motociclista si schianta contro un muro e muore

Un giovane motociclista è morto oggi in un incidente stradale a Suno, in provincia di Novara. Sono in corso da parte della polizia stradale per stabilire le cause dell’accaduto.

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Il motociclista, che procedeva da Borgomanero verso Novara lungo la strada provinciale 229 del lago d’Orta, in località Baraggia, teatro di diversi incidenti mortali negli anni scorsi, secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo del mezzo, una Honda 650, schiantandosi contro il muro di una pizzeria, senza altri veicoli coinvolti.

L’allarme è scattato poco dopo alle 13.30 e sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Foto di repertorio

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