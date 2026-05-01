Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulla morte di un uomo morto tragicamente lunedì sera al termine di un inseguimento con la polizia.

Ruba camion poi si butta dalla cabina e muore

Una tragedia che ha rappresentato l’epilogo di un fortu e di un successivo inseguimento avvenuto tra Valle d’Aosta e Piemonte. L’incarico per il test autoptico non è ancora stato formalmente assegnato, ma la procura ha già aperto un fascicolo per ricostruire con precisione l’accaduto.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe preso parte al furto di un mezzo da cava sottratto a Verrayes, in Valle d’Aosta, insieme ad altri due soggetti, successivamente arrestati in Piemonte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook