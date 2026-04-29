Lite tra madri a Biella: una ferita finisce in ospedale.

Lite tra madri a Biella: una ferita finisce in ospedale

Lite tra due donne a Biella. Alla base ci sarebbero contrasti tra i figli, legati a presunti episodi di bullismo.

Una delle due ha riportato ferite al volto, nella zona dell’occhio, ed è stata accompagnata in ospedale. Sul posto i carabinieri, che stanno ricostruendo quanto accaduto e valutando eventuali responsabilità.

Immagine di repertorio

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