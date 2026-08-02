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Tornava dalla serata con gli amici: 22enne morta in auto

Era a bordo di una Renault Clio con altri amici

Pubblicato

15 secondi fa

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giovane gravissimo dopo lo schianto
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Una giovane di 22 anni residente a Nichelino, nel Torinese, è deceduta la scorsa notte in seguito a un incidente stradale a Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo.

Tornava dalla serata con gli amici: 22enne morta in auto

Era a bordo di una Renault Clio, assieme ad altri tre giovani.

Il conducente dell’auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Cave, nella frazione Montoso. Il veicolo ha colpito un muro di contenimento, poi ha terminato la propria corsa sbattendo contro il pilastro di un cancello.

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