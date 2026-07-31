Si schianta con la Porsche lungo il Mottarone: morto un 37enne

L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al conducente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in pochi minuti un’ambulanza del 118, l’elisoccorso decollato da Como e i vigili del fuoco. I soccorritori hanno tentato ogni possibile intervento, ma per il 37enne non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

La gravità dello schianto ha richiesto l’impiego di numerosi mezzi di emergenza. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il conducente dalle lamiere della Porsche, deformata dalla violenza dell’urto contro il tronco dell’albero. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse proprio a causa delle condizioni del veicolo.

Nel frattempo il personale sanitario del 118 e l’equipe dell’elisoccorso hanno raggiunto il luogo dell’incidente nella speranza di poter prestare assistenza al ferito. Purtroppo le lesioni riportate nello schianto erano troppo gravi e ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano.