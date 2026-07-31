AttualitàFuori provincia
Si schianta con la Porsche lungo il Mottarone: morto un 37enne
Ieri la tragedia. Inutili i tentativi di rianimazione, troppo gravi le ferite
Incidente mortale poco dopo le 11 di oggi, giovedì 30 luglio, sulla strada del Mottarone, nei pressi di Alpiland. Un uomo di 37 anni, cittadino svizzero, ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la Porsche che stava guidando. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha affrontato una curva, è uscita dalla carreggiata e si è schiantata violentemente contro un albero.
L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al conducente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in pochi minuti un’ambulanza del 118, l’elisoccorso decollato da Como e i vigili del fuoco. I soccorritori hanno tentato ogni possibile intervento, ma per il 37enne non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.
La gravità dello schianto ha richiesto l’impiego di numerosi mezzi di emergenza. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il conducente dalle lamiere della Porsche, deformata dalla violenza dell’urto contro il tronco dell’albero. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse proprio a causa delle condizioni del veicolo.
Nel frattempo il personale sanitario del 118 e l’equipe dell’elisoccorso hanno raggiunto il luogo dell’incidente nella speranza di poter prestare assistenza al ferito. Purtroppo le lesioni riportate nello schianto erano troppo gravi e ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano.
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