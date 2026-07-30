Auto si ribalta e precipita nel vuoto: conducente in lotta tra la vita e la morte. Grave incidente stradale poco prima delle 11 di oggi a Boleto, frazione del comune di Madonna del Sasso.

Auto si ribalta e precipita nel vuoto

Un uomo di 71 anni è rimasto coinvolto in un drammatico fuori strada mentre percorreva una curva. L’auto si è ribaltata ed è precipitata per alcuni metri lungo la scarpata, restano ora da chiarire le cause del sinistro. I soccorsi lo hanno trovato in arresto cardiaco.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato affidato all’equipe dell’elisoccorso decollato da Borgosesia, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore della Carità di Novara.

Le condizioni del 71enne sono apparse fin da subito estremamente critiche. Dopo il trasferimento in ospedale, i medici lo hanno ricoverato nel reparto di rianimazione, dove resta sotto stretta osservazione. La prognosi è riservata e saranno decisive le prossime ore per valutare l’evoluzione del quadro clinico.

LEGGI ANCHE: Sorpreso a guidare un’auto rubata, nei guai un 46enne

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook