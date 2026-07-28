CronacaValli Mosso e Sessera
Donna morta trovata in fondo al ponte della Pistolesa
Tragedia scoperta stamattina
Donna morta trovata in fondo al ponte della Pistolesa.
Tragedia stamattina nel Biellese. Il corpo di una donna è stato recuperato in fondo al ponte della Pistolesa.
L’allarme era stato lanciato in mattinata. O vigili del fuoco hanno trovato il corpo che è stato recuperato.
Si tratta di un gesto volontario.
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