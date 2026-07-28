Donna morta trovata in fondo al ponte della Pistolesa.

Tragedia stamattina nel Biellese. Il corpo di una donna è stato recuperato in fondo al ponte della Pistolesa.

L’allarme era stato lanciato in mattinata. O vigili del fuoco hanno trovato il corpo che è stato recuperato.

Si tratta di un gesto volontario.

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