Seguici su

CronacaValli Mosso e Sessera

Donna morta trovata in fondo al ponte della Pistolesa

Tragedia scoperta stamattina

Pubblicato

7 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Donna morta trovata in fondo al ponte della Pistolesa.

 

Tragedia stamattina nel Biellese. Il corpo di una donna è stato recuperato in fondo al ponte della Pistolesa.

L’allarme era stato lanciato in mattinata. O vigili del fuoco hanno trovato il corpo che è stato recuperato.

Si tratta di un gesto volontario.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *