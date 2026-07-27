Incidente con la moto: muore uomo di 54 anni. Ennesimo drammatico schianto con protagonista una potente due ruote.

Incidente con la moto

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava percorrendo una strada di Livorno Ferraris quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Dopo aver sbandato, il mezzo si è ribaltato e il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto. La violenza dell’impatto lo ha fatto finire contro uno spartitraffico e la segnaletica stradale, provocandogli traumi gravissimi.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure direttamente sul posto, prima di disporre il trasferimento in codice di massima urgenza all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Nonostante gli sforzi, le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito disperate e il suo cuore ha cessato di battere.

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