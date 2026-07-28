I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti questa notte nel comune di Balme (TO) per il recupero di una coppia di escursionisti con cane.

Recuperata in montagna nella notte una coppia con cane

L’allarme è arrivato alla Centrale Operativa intorno alle 22, i malcapitati si trovavano sul sentiero tra il Pian della Mussa e il rifugio Gastaldi intorno a quota 2100 m, con il cane di grossa taglia che era impossibilitato a scendere a causa dell’eccessiva stanchezza.

Sul posto è stata inviata una squadra a terra composta da 8 tecnici della locale stazione di Soccorso Alpino comprensiva di un tecnico che di mestiere è veterinario. Giunti sul posto a piedi hanno verificato che il cane non era in grado di camminare e doveva essere imbarellato a causa del peso elevato (circa 50 kg). Il veterinario ha quindi proceduto con la sedazione prima di iniziare il trasporto verso valle, sempre a piedi con la barella in spalle, che si è concluso intorno alle 00.30 di questa mattina.

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