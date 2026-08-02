Tragico incidente in scooter per una coppia residente nel Cuneese. Una donna di 62 anni, Paola Prina, è morta l’altra sera a Bagnolo Piemonte, dopo una caduta avvenuta lungo la strada provinciale che collega il paese a Montoso.

Incidente in scooter per una coppia: morta la moglie

La vittima viaggiava sullo scooter guidato dal marito, rimasto gravemente ferito e trasferito in elicottero al Cto di Torino.

L’incidente si è verificato intorno alle 20.30. Lo scooter è uscito di strada ed è precipitato nella scarpata a bordo carreggiata. Per la donna i soccorsi non hanno potuto fare nulla, mentre il conducente è stato stabilizzato sul posto prima del trasporto in codice rosso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto. Dai primi accertamenti emerge che nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli, quindi l’uomo ha perso il controllo del proprio mezzo.

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