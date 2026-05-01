L’assemblea del Gal Montagne Biellese si è conclusa con un rinvio dell’incontro a metà maggio. All’ordine del giorno la nomina del nuovo Cda. Il posto di presidente è occupato da Francesca Delmastro, sindaco di Rosazza.

Gal Montagne Biellesi: la presidenza tra Delmastro e Greggio

Ma la Provincia di Biella, che indica la presidenza, ha proposto al suo posto Barbara Greggio che attualmente è consigliere comunale della Lega a Biella.

A sostenere invece la presidenza di Delmastro è stato il Comune di Biella.

Per evitare scontri si è deciso di rinviare tutto di qualche giorno.

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