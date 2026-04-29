Biellese OrientaleCronaca
Schianto tra auto e bici: ciclista grave, trasportato in codice rosso
Grave incidente a Lessona
Schianto tra auto e bici: ciclista grave, trasportato in codice rosso.
Schianto tra auto e bici: ciclista grave, trasportato in codice rosso
Incidente nel pomeriggio del 28 aprile a Lessona, in Borgata Molino: coinvolti un’auto e una bicicletta. L’impatto, avvenuto intorno alle 17, avrebbe causato gravi traumi al ciclista, trasferito in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Il conducente del mezzo è risultato negativo all’alcol test. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e stanno verificando l’esatta dinamica.
Immagine di repertorio
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