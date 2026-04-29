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Schianto tra auto e bici: ciclista grave, trasportato in codice rosso

Grave incidente a Lessona

Pubblicato

30 secondi fa

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Schianto tra auto e bici: ciclista grave, trasportato in codice rosso

Schianto tra auto e bici: ciclista grave, trasportato in codice rosso.

Schianto tra auto e bici: ciclista grave, trasportato in codice rosso

Incidente nel pomeriggio del 28 aprile a Lessona, in Borgata Molino: coinvolti un’auto e una bicicletta. L’impatto, avvenuto intorno alle 17, avrebbe causato gravi traumi al ciclista, trasferito in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il conducente del mezzo è risultato negativo all’alcol test. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e stanno verificando l’esatta dinamica.

Immagine di repertorio

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