Ruba un camion e muore durante la fuga. L’uomo si sarebbe lanciato dalla cabina in corsa, complici arrestati a Quincinetto.

Ruba un camion e muore durante la fuga

Un uomo ha perso la vita mentre stava sfuggendo durante un inseguimento, nella tarda serata di lunedì. Poco prima la vittima aveva rubato un camion da cava nell’area di servizio per camper e mezzi pesanti di Champagne, frazione di Verrayes, in Valle d’Aosta. Intercettato a un posto di blocco a Châtillon ed effettuata un’inversione di marcia, è stato inseguito dalle volanti della polizia. Durante la fuga l’uomo si sarebbe appunto lanciato dalla cabina in corsa, finendo esamine sull’asfalto mentre il mezzo pesante si è schiantato contro un muro.

Gli arresti

Gli agenti hanno poi arrestato i due complici lungo l’autostrada Torino-Aosta all’altezza del casello di Quincinetto, molto frequentato anche da numerori lavoratori biellesi. Si tratta di un italiano e di un egiziano, che cercavano di scappare verso Torino. Entrambi sono ora detenuti in carcere a Ivrea.

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