Ubriaco soccorso in centro, poi crea caos in ospedale.

Ubriaco soccorso in centro, poi crea caos in ospedale

Intervento dei carabinieri nella notte in via Italia a Biella per un uomo in stato di ebbrezza. Inizialmente ritenuto potenzialmente aggressivo, si è poi mostrato collaborativo ed è stato trasportato in ospedale dal 118.

Poche ore dopo, al pronto soccorso di Ponderano, avrebbe creato però problemi e disturbo. E’ stato poi dimesso e ha lasciato la struttura autonomamente.

Immagine di repertorio

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