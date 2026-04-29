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Ubriaco soccorso in centro, poi crea caos in ospedale

Intervento nella notte in via Italia

Pubblicato

11 secondi fa

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Ubriaco soccorso in centro, poi crea caos in ospedale

Ubriaco soccorso in centro, poi crea caos in ospedale.

Ubriaco soccorso in centro, poi crea caos in ospedale

Intervento dei carabinieri nella notte in via Italia a Biella per un uomo in stato di ebbrezza. Inizialmente ritenuto potenzialmente aggressivo, si è poi mostrato collaborativo ed è stato trasportato in ospedale dal 118.

Poche ore dopo, al pronto soccorso di Ponderano, avrebbe creato però problemi e disturbo. E’ stato poi dimesso e ha lasciato la struttura autonomamente.

Immagine di repertorio

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