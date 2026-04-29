BiellaCronaca
Ubriaco soccorso in centro, poi crea caos in ospedale
Intervento nella notte in via Italia
Ubriaco soccorso in centro, poi crea caos in ospedale.
Ubriaco soccorso in centro, poi crea caos in ospedale
Intervento dei carabinieri nella notte in via Italia a Biella per un uomo in stato di ebbrezza. Inizialmente ritenuto potenzialmente aggressivo, si è poi mostrato collaborativo ed è stato trasportato in ospedale dal 118.
Poche ore dopo, al pronto soccorso di Ponderano, avrebbe creato però problemi e disturbo. E’ stato poi dimesso e ha lasciato la struttura autonomamente.
Immagine di repertorio
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