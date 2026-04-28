Un dolore inatteso tra le comunità di Villata e Borgo Vercelli, sconcertate per la notizia dell’improvvisa scomparsa di Demetrio Barbero.

Un giovane papà muore ad appena 36 anni

L’uomo aveva 36 anni, era sposato ed era padre di due gemelli ancora piccoli. La tragedia si è consumata nella giornata di sabato 25 aprile, a Borgo Vercelli, dove l’uomo viveva.

Barbero, attivo nel settore agricolo, era molto conosciuto a Villata, suo paese d’origine, dove sin da bambino aveva fatto parte della banda musicale Santa Cecilia. Negli anni aveva mantenuto un forte legame con il territorio e con il mondo associativo: era infatti anche componente dell’Anga di Vercelli (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori), realtà impegnata nella promozione e nello sviluppo del comparto agricolo, tra i principali organizzatori della “Fiera in campo”.

La data dei funerali non è ancora stata resa nota. Nel frattempo, le due comunità si stringono attorno alla famiglia in un momento di dolore così grande.

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