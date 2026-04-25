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Charles Leclerc atterra all’aeroporto di Biella LE FOTO

E’ arrivato ieri dall’aeroporto di Nizza

Pubblicato

6 ore fa

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Charles Leclerc atterra all’aeroporto di Biella

Ieri nel tardo pomeriggio Charles Leclerc è atterrato all’aeroporto di Biella con un Pilatus Pc-12 Ngx.
Tanta curiosità per l’arrivo del campione di Formula 1 apparso disponibile. L’aereo privato era partito dall’aeroporto di Nizza.

(foto Michela Canova)

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1 Commento

1 Commento

  1. Ermanno Gilardi

    25 Aprile 2026 at 16:31

    A far che Leclerc a Biella? Ci è dato di sapere?

    Rispondi

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