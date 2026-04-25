Attualità
Charles Leclerc atterra all’aeroporto di Biella LE FOTO
E’ arrivato ieri dall’aeroporto di Nizza
Charles Leclerc atterra all’aeroporto di Biella
Ieri nel tardo pomeriggio Charles Leclerc è atterrato all’aeroporto di Biella con un Pilatus Pc-12 Ngx.
Tanta curiosità per l’arrivo del campione di Formula 1 apparso disponibile. L’aereo privato era partito dall’aeroporto di Nizza.
(foto Michela Canova)
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Ermanno Gilardi
25 Aprile 2026 at 16:31
A far che Leclerc a Biella? Ci è dato di sapere?