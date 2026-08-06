La moglie viene scippata e il marito ha un infarto. Un pensionato è stato colpito da un arresto cardiaco l’altra mattina davanti a un supermercato a Chivasso, dopo aver inseguito l’uomo che aveva appena strappato la collana alla moglie.

Il tempestivo intervento di un medico presente sul posto ha consentito di rianimarlo prima dell’arrivo del 118. L’uomo è stato trasportato in ospedale e non è più in pericolo di vita.

La moglie viene scippata e il marito ha un infarto

Secondo le testimonianze, il responsabile dello scippo, descritto come un giovane nordafricano, si aggirava davanti al supermercato fingendo di parlare al telefono. Poi, improvvisamente, ha colpito, strappando la collanina dal collo della donna e dando alla fuga. Il marito ha tentato di rincorrerlo, ma durante l’inseguimento è caduto a terra, battendo violentemente la testa. Poco dopo è sopraggiunto l’arresto cardiaco.

A prestare le prime cure è stato Libero Tubino, ex primario di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Chivasso. Gli ha praticato un prolungato massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza e dell’équipe del 118.

Dopo essere stato stabilizzato, il pensionato è stato trasferito in ospedale: le sue condizioni sono migliorate e i medici hanno escluso il pericolo di vitaa

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